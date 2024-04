Egeln - Seit September des vergangenen Jahres gibt es das Engagementzentrum für die Egelner Mulde und die Stadt Staßfurt. Dabei handelt es sich um ein zunächst bis Ende 2025 angelegtes Projekt des evangelischen Kirchenkreises Egeln, das vom Land Sachsen-Anhalt gefördert wird. Es kann, wenn es sich etabliert hat, auch verlängert werden.

Ehrenhalber stellt sich vor

Was sich dahinter verbirgt und was sie für die Vereine tun können, stellten die beiden Projektkoordinatorinnen Nicole Gallinat aus Wolmirsleben und Annett Bohse-Sonntag aus Unseburg im Egelner Rathaus den Verbandsgemeinderäten in einer Sitzung vor. Nicole Gallinat bezeichnete das Engagementzentrum als kleine Freiwilligen-Agentur, die zunächst auf die Verbandsgemeinde und die Stadt Staßfurt begrenzt sei. „Wenn jemand aus Hecklingen kommt, sagen wir nicht nein“, sagte Nicole Gallinat.

Bürgerliches Engagement stärken

Sie und ihre Mitstreiterin haben sich zum Ziel gesetzt, das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement sichtbar zu machen, zu fördern, zu vernetzen und zu stärken. „Das geht nur mit ihnen zusammen“, sagte Nicole Gallinat. Man engagiere sich zwar unter dem Dach der Kirche, sei aber für alle da. Das Engagementzentrum unterstützt Vereine, Institutionen und Initiativen bei der Gewinnung, Beratung und Weiterbildung von Ehrenamtlichen und informiert zu finanziellen Fördermöglichkeiten und zur Vernetzung. Die beiden Frauen bieten darüber hinaus nicht nur Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten zu solch wichtigen Themen wie zum Beispiel Datenschutz oder die Nutzung von sozialen Medien, sondern auch eine Konfliktberatung für den Fall der Fälle an. Denn in jedem Verein kann es einmal zu Auseinandersetzungen oder zu Mobbing kommen. Sie können Referenten suchen und versuchen zu helfen.

Nächster Vereinsstammtisch

Weiterhin vermittelt das Engagementzentrum auch Bürger, die sich gern für ihre Mitmenschen betätigen wollen. „Dafür steht uns eine Datenbank zur Verfügung“, sagte Nicole Gallinat. So würden sich der Spielmannszug Tarthun, der Bürgertreff Egeln und die Grünen Damen im Ameos-Klinikum Staßfurt über neue Mitstreiter freuen. Das Gleiche gilt für Lern- und Lesepaten oder Kindergruppenleiter. Nicole Gallinat könnte sich auch vorstellen, eine Aktion der Stadt Egeln zu unterstützen, wenn diese plant, den Bürgerpark aufzuräumen.

Das Team „Ehrenhalber“ führt donnerstags von 17 bis 19 Uhr, in den Räumen des Vereins FaBeg im Breiteweg 99/100 in Egeln Sprechstunden durch. Dort findet am 9. April, 18 Uhr, auch der nächste Vereinsstammtisch statt, teilte Annett Bohse-Sonntag mit. „Das Thema lautet dieses Mal „Erfolgreich Anträge stellen beim Bundesprogramm ‚Demokratie leben‘. Referentin wird Luisa Liebefinke sein, die seit fünf Jahren Netzwerkkoordinatorin unserer Fachstelle ‚Demokratie leben‘ im Salzlandkreis ist“, sagte sie.

Der Fraktionschef der SPD/Freie, Manfred Püchel, fragte mit einem Schmunzeln, ob die Konfliktberatung auch für den Verbandsgemeinderat gilt. „Dann müssen sie ja jedes Mal kommen“, sagte sein Fraktionskollege Detlef Kasten mit einem Augenzwinkern.