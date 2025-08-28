CDU-Stadtrat Dominik Iser kritisiert Schärfe der Debatte und in der Berichterstattung. Ein Mitarbeiter der Verwaltung berichtet, dass René Zok bewusst nicht an Ratsterminen teilnimmt, um Fragen und Kritik aus dem Weg zu gehen. Seiner Frau wird als ehrenamtlicher Mitarbeiterin Mobbing vorgeworfen.

Staßfurt - Die Diskussionen um Melanie und René Zok beschäftigen auch die CDU. Es ist ja auch die Partei des Bürgermeisters. Nach dem Artikel „Wo ist René Zok?“ vom 26. August – dabei ging es um die Abwesenheit des Bürgermeisters bei Sitzungen der Ortschaftsräte und in Ausschüssen – hat sich CDU-Stadtrat Dominik Iser per E-Mail an die Volksstimme gewandt und kritisiert dabei die Berichterstattung. „Die gewählte Schärfe in der Darstellung und die fehlende Sachlichkeit werden weder den Abläufen in den Gremien noch der tatsächlichen Arbeit der Verwaltung gerecht“, schreibt er.