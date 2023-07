Staßfurt - Mit Wellensittichen fing vor 50 Jahren alles an. Bernhard Mann machte sein Hobby, die Zucht von Ziergeflügel, Geflügel und Exoten, 1983 zum Beruf und eröffnete seine Zoohandlung.

Es sei von Anfang an eine Berufung, sich sieben Tage in der Woche mit Tieren zu befassen und für sie da zu sein. Vor zehn Jahren habe er sich der Zeit anpassen müssen, verkleinerte Fläche und Angebot.

Die Intelligenz und Lernfähigkeit dieser Tiere sind einfach faszinierend. Bernhard Mann, Züchter von Wellensittichen seit 50 Jahren

Vom Angelgeschäft und der Terraristik hat er sich mittlerweile verabschiedet. „Trotzdem bin ich der ,letzte Mohikaner’ hier als Aquarianer“, meint Mann, er könne sich über eine treue Kundschaft freuen, die aus einem Umkreis von 50 Kilometern anreist.

Aquaristik und Teichpflege habe er an die erste Stelle gerückt, und natürlich gehören Vögel und Nager nach wie vor zu seinem Angebot. „Der Wellensittich war und ist meine Nummer 1“, sagt der Zuchtfreund, 30 Jahre immerhin als Champion. „Die Intelligenz und Lernfähigkeit dieser Tiere sind einfach faszinierend“, schwärmt Mann, während er in einer der erst neu geschaffenen Volieren im Geschäft steht. Die Guppys seien übrigens auch nach wie vor noch der Renner, verweist er auf die geräumige Abteilung mit den Aquarien.

Von Durststrecken und „Fallen“

Vor drei Jahren fand Bernhard Mann neue Geschäftspartner in Holland und Tschechien, die innerhalb weniger Tage auf die Wünsche der Kunden reagieren, erzählt er. Auch das habe ihn dazu bewogen, nicht mit 65 Jahren in Rente zu gehen. Ein wichtiger Grund, sich mit 70 noch in die Zoohandlung zu begeben, sei aber auch, dass er sich einen Ruhestand einfach noch nicht leisten könne. „Das geht übrigens vielen Selbstständigen so, die in die ,Falle Privatkrankenversicherung’ getappt sind“, so Mann. Von den vielen Durststrecken, die er im Laufe seines Daseins als Gewerbetreibender durch Straßen- und andere Baustellen durchstehen musste, ganz zu schweigen.

Ein Leben ohne Tiere – noch nicht vorstellbar

Andererseits könne er sich aber auch ein Leben ohne die Tiere noch gar nicht vorstellen. „Tiere sind für mich keine Ware.“ Sie und auch der Umgang mit den Kunden würden ihm fehlen, ja sogar Pillen und Arztbesuche ersparen, ist der Staßfurter überzeugt.

Der Spaß bei der Arbeit höre einfach nicht auf. Und Mann ergänzt: „Konsequent, wie es eben die Zeit erlaubt.“ Aus diesem Grund habe er auch die Aras in gute Hände gegeben. Ebenso wenig reiche die Zeit für die Zebrafinken nicht mehr.

Auf jeden Fall würden ihm die verbliebenen Tiere immer wieder noch „Schwung für den nächsten Tag geben“.

Die 40 Jahre Zoohandlung sind für den Zoohändler nun ein Grund zum Feiern. „Und Anlass, Dank zu sagen“, so der 70-Jährige. Dank an die Familie, an die Bekannten und Angestellten für die Unterstützung in diesen vier Jahrzehnten. Und natürlich auch bei den treuen Kunden möchte er sich bedanken. Das will der Gewerbetreibende mit einem Dankeschön-Tag machen, den er am Sonnabend, 5. August, ab 10 Uhr, in seiner Zoohandlung am Prinzenberg feiern will.