Veranstaltung Zum Regionentag 2022 in Staßfurt sind Strohpuppen und eine neue Salzfee gefragt

Als klaren Erfolg werten die Akteure den diesjährigen Tag der Regionen in Staßfurt. Beim Regionalen Stammtisch wurde aber auch deutlich gemacht, was 2022 gewünscht ist und besser gemacht werden soll. Und man blickt ins Jahr 2025: Da soll der Deutsche Königinnen-Tag in die Salzstadt geholt werden.