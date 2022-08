Zwei Betreuer aus Atzendorf in Kinofilm von „Bibi & Tina“

Neubrandsleben/Atzendorf - Der große Star ist sich nicht zu schade dafür, fremde Meinungen einzuholen. Detlev Buck will wissen, wie seine Arbeit ankommt, wie der Drehtag so läuft und was besser laufen könnte. Also stand der bekannte Schauspieler und Regisseur auf dem Feld bei Oschersleben und fragte die Komparsen aus. Die wiederum antworteten auf Augenhöhe. Und hatten das Gefühl, dass Detlev Buck sie wirklich ernst nahm. „Detlev Buck ist sehr dankbar und herzlich und für jeden Spaß zu haben“, berichtet Caspar Unger aus Förderstedt. Beweisstück A: Buck ließ sich für das Foto mit ihm hochnehmen.