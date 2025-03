24 Männer und Frauen haben ihre Truppmannausbildung in Stendal absolviert. Warum die neuen Feuerwehrleute dieses wichtige Ehrenamt ausführen.

24 neue Feuerwehrleute für die Stendaler Ortswehren - Was sie antreibt

Stendal - Welche Farbe hat die Weste des Einsatzleiters? Wer bezahlt die Ausrüstung der Feuerwehr, und wie lang ist eigentlich ein B-Schlauch? Diese und ähnliche Fragen konnten die 24 Teilnehmer des Truppmannlehrgangs in ihrer Prüfung beantworten. Sie verstärken künftig die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Stendal. Was sie dafür lernen mussten, und was die neuen Feuerwehrleute motiviert.