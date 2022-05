9-Euro-Ticket: Große Resonanz in Stendal

Stendal - Schon vor seiner Einführung wurde das 9-Euro-Ticket vielerorts schlechtgeredet: Gerade der ländliche Raum profitiere nicht davon und kaum einen würden heillos überfüllte Busse und Bahnen im Sommer nachhaltig davon überzeugen, vom eigenen Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Im Netz lachte man zudem über den misslungenen Vorverkauf in der DB App. Die Stendaler zeigen sich am Montagmorgen aber unbeeindruckt von der Kritik: Gleich am ersten Verkaufstag der vergünstigten Monatskarte bildeten sich Warteschlangen vor dem Reisezentrum und an den Fahrscheinautomaten der Deutschen Bahn im Stendaler Hauptbahnhof.