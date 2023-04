Mit Video: So feiert der Abi-Jahrgang 2023 in Stendal seinen letzten Schultag

Als Mario & Co. verkleidet

Schüler des beruflichen Gymnasiums in Stendal feiern das Ende ihrer Schulzeit.

Stendal - Die Schüler der Gymnasien in Stendal haben ihren letzten Schultag bunt gefeiert. Am 21. April verkleideten sich die Schüler passend zu ihren Abi-Mottos und zelebrierten ausgelassen und lachend den Abschluss eines großen Kapitels ihres Lebens.

Im Video: Schüler des beruflichen Gymnasiums in Stendal feiern ihr Abitur

Der Abi-Jahrgang 2023 in Stendal feiert seinen letztem Schultag. (Schnitt: Torsten Grundmann / Kamera: Tobias Hofbauer)

Viele Schüler des Berufsschulzentrums Stendal haben sich passend zum Motto "Abitendo" zum letzten Schultag als Super Mario verkleidet. Foto: Sophie Weinmann

"Abitendo" war das Motto der Abiturienten des Berufsschulzentrums Stendal im Jahr 2023. Foto: Sophie Weinmann

Die Schüler des beruflichen Gymnasiums haben sich mit ihrem Motto „Abitendo“ wie die Charaktere der Super-Mario-Videospiele von Nintendo verkleidet. Viele Schüler haben bei sonnigem April-Wetter ihre Verkleidungen zur Schau getragen.

Passend zum Motto "Abitendo" haben sich die Schüler des Berufsschulzentrums Stendal in Schale geworfen. Foto: Sophie Weinmann

Marcin Neuman (20) moderiert mit seinem Mitschüler Maurice Hubert (19) zusammen die Spiele am Berufsschulzentrum Stendal. Foto: Sophie Weinmann

Am berufsbildenden Gymnasium organisierten die Schüler des Abschlussjahrgangs verschiedene Spiele. Schüler und Lehrer traten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Moderiert wurden die Spiele von Schülern, die sich als Nintendo-Switch-Controller verkleidet hatten.

Ein Schüler muss einen Mitschüler während der "Morgenroutine" im Berufschulzentrum Stendal mit verbundenen Augen durch morgentliche Abläufe führen. Foto: Sophie Weinmann

Zu den Spielen gehörte unter anderem die „Morgenroutine“: So musste ein Schüler mit verbundenen Augen seinen Partner so schnell wie möglich durch bestimmte morgentliche Abläufe führen. Zu den anderen Wettbewerben gehörten ein Wettverkleiden, Lehrer traten gegeneinander im Rappen an, ein Bobbycar-Rennen und ein Stuhltanz.

Bei dem Spiel "Morgenroutine" mussten die Stendaler Schüler ihre Mitschüler unter anderem mit verbundenen Augen waschen. Foto: Sophie Weinmann

Die Schüler des Berufsschulzentrums Stendal spielen "Morgenroutine": Gar nicht so einfach, jemanden mit verbundenen Augen zu füttern. Foto: Sophie Weinmann

Lehrer traten im Berufsschulzentrum in Stendal in Scharade gegeneinander an. Foto: Sophie Weinmann

Angehende Abiturienten feuern am berufliche Gymnasium in Stendal ihre Mitschüler und Lehrer an. Foto: Sophie Weinmann

Die Schüler des Abiturjahrgang 2023 des beruflichen Gymnasiums in Stendal feiern das Ende ihrer Schulzeit. Foto: Sophie Weinmann

Im Winckelmann-Gymnasium waren 2023 knapp hundert Schüler im Abschlussjahrgang. Das Abschiedsgeschenk der Schüler an das Gymnasium war ein Birnbaum der Sorte Williams-Christbirne. Sie pflanzten den Baum direkt auf dem Schulhof.

Der Abi-Jahrgang 2023 des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal posiert auf dem Marktplatz. Foto: Gerhard Draschowski

Die Prüfungen für die Stendaler Gymnasien starten am Montag, 24. April 2023.