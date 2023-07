Stendal - Sollten geeignete Räume für größere Veranstaltungen im Kreis Stendal knapp sein, könnte auch in den Schulsporthallen des Kreises gefeiert oder getagt werden. Das bestätigt die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Volksstimme-Anfrage.

Hintergrund war die Frage, ob Sporthallen wie die des Winckelmann-Gymnasiums in Stendal für Zeugnisausgaben oder gar Abibälle oder Abschlussfeiern genutzt werden können. Die Antwort lautet, im Prinzip ja. Vorausgesetzt, die jeweilige Halle wird nicht für schulische Zwecke benötigt, kann sie auf Antrag gemietet werden.

Geregelt ist das in der „Gebührensatzung für die Nutzung von Sporthallen und Räumen in schulischen Anlagen des Landkreises Stendal“. Demnach vermietet der Kreis als Schulträger nicht nur die Hallen oder Gymnastikräume, sondern auch Klassen- oder Fachunterrichtsräume. Die Gebührenspanne reicht von 10 Euro für einen allgemeinen Unterrichtsraum über 35 Euro für die Aula bis hin zu 45 Euro pro Stunde für eine Dreifeld-Sporthalle.

Am teuersten wäre laut Satzung die Miete für eine kommerzielle Veranstaltung beispielsweise in der Turnhalle des Berufsschulzentrums Stendal. Die schlüge mit 1600 Euro am Tag zu Buche. Ist ein Abiball kommerziell? Das sah der Landkreis kürzlich nicht so. Für die Nutzung der Wischelandhalle in Seehausen erließ er den Abiturienten des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Osterburg die 1600 Euro Saalmiete und übernahm auch die 250 Euro Nutzungsgebühr für das Foyer und den Sicherheitsdienst.

Doch müssen Vergünstigungen beantragt werden, hieß es. Allerdings nutzt der Kreis bei Bedarf seine Verfügungsgewalt, beispielsweise während der Corona-Pandemie, als die Winckelmannhalle Tagungsort für den Kreistag war.