Tangermünde - Mit 39 Absolventen in Tangermünde und neun in Havelberg zählt der Abiturjahrgang 2024 des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg wohl zu den kleinsten in der Geschichte der Schule. 30 von ihnen absolvierten das Ende ihrer Schulzeit in Tangermünde, neun in Havelberg. Zusammen erlebten sie am Freitagnachmittag in Tangermündes Sankt-Stephans-Kirche die feierliche Zeugnisübergabe.