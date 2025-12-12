weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Stadtrat spricht von Geldverschwendung AfD-Fraktion nimmt Kita-Neubau in Stendal unter die Lupe

Warum der Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat in Stendal bei den Plänen des Neubaus der Kita Regenbogenland von Geldverschwendung spricht.

Von Mike Kahnert 12.12.2025, 06:00
Die Kita Regenbogenland in der Rostocker Straße in Stendal-Süd soll einen Neubau erhalten.
Stendal. - Die AfD-Fraktion im Stendaler Stadtrat möchte den geplanten Neubau der Kita Regenbogenland genauer unter die Lupe nehmen. Sie hat in der Sitzung am Montag Akteneinsicht beantragt. Jürgen Teubner, Vorsitzender der AfD-Fraktion, sprach bei den Plänen zum Neubau von „Geldverschwendung“.