Warum der Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat in Stendal bei den Plänen des Neubaus der Kita Regenbogenland von Geldverschwendung spricht.

AfD-Fraktion nimmt Kita-Neubau in Stendal unter die Lupe

Die Kita Regenbogenland in der Rostocker Straße in Stendal-Süd soll einen Neubau erhalten.

Stendal. - Die AfD-Fraktion im Stendaler Stadtrat möchte den geplanten Neubau der Kita Regenbogenland genauer unter die Lupe nehmen. Sie hat in der Sitzung am Montag Akteneinsicht beantragt. Jürgen Teubner, Vorsitzender der AfD-Fraktion, sprach bei den Plänen zum Neubau von „Geldverschwendung“.