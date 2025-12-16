Der 16-jährige Veit aus Samswegen ist unheilbar und stark lebensverkürzend an Chorea Huntington erkrankt. Nicht nur mit den neuen Lebensumständen muss er zurechtkommen, auch die Kosten, die mit der Krankheit einhergehen, machen der Familie zu schaffen.

Wenn krank sein zu teuer wird: Familie muss für krankes Kind 70.000 Euro stemmen

Autofahrten sind für Veit wegen seiner unheilbaren Krankheit mittlerweile nicht nur beschwerlich, sondern auch schmerzhaft. Er hofft nun auf ein größeres und barrierefreies Auto.

Samswegen - Es ist genau ein Jahr her, als Veit die Worte hörte, die sein Leben von heute auf morgen veränderten. Die sein Leben und das seiner Familie komplett aus der Bahn warfen. Denn der 16-Jährige ist an einer besonders schweren Form von Chorea Huntington erkrankt. Eine Krankheit, an der auch sein Vater früh verstarb. Und eine Krankheit, die Geld kostet.