Im Alstom-Werk in Stendal werden Doppelstockwagen quasi kernsaniert. Projektleiter und Pressesprecher erklären, was die modernisierten Waggons Fahrgästen zu bieten haben.

Alstom in Stendal modernisiert Doppelstockwagen - Was sich für Bahnreisende ändert

Stendal. - Bahnfahren ohne Steckdosen und ohne WLAN ist in Teilen Deutschlands immer noch bittere Realität. Im Alstom-Werk in Stendal ändert sich das Stück für Stück. Am Montag, 7. Oktober, hat der 100. modernisierte Wagen für die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Niedersachsen das Werksgelände verlassen. Was sich in den Waggons für Bahnreisende ändert.