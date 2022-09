Alt werden in Stendal - mit Spaß und mittendrin im Leben

Älteren Menschen ein langes Leben in der gewohnten Umgebung ermöglichen: Wie das funktionieren kann, zeigt ein Netzwerk in Stendal.

Stendal - Rechts an der Wand lädt eine Sitzgarnitur zum Verweilen ein. Im Regal stehen Romane und Sachbücher. Links eine offene Küche, in der Schwester Andrea Tee und Kaffee zubereitet. Am großen Fenster gegenüber sitzen sechs fröhliche ältere Damen, die tief miteinander ins Gespräch vertieft sind. Nein, das ist keine Beschreibung aus einem Senioren- oder Pflegeheim in Stendal. Sondern?