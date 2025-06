Jürgen Weigt (links) schlüpfte zum Namenstag des Herrn „von Treffenfeld“ in die Rolles des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und erhob Joachim Hennigs (dargestellt von Michael Raue) nach dem Sieg in der Schlacht bei Fehrbellin mit dem Titel „von Treffenfeld“ per Ritterschlag in den Adelsstand.

Fotos: Martin Rehberg