Sonnenschein und Blütenregen: Mandy und Ron Harder heirateten am 28.April in Wittenberge. Foto: Mandy Kümpel

Die beliebte Aktion "Altmark Hochzeit" der Volksstimme geht wieder los. Wie immer gibt es was zu gewinnen.

Stendal l Heiraten kommt in der Altmark nicht aus der Mode. Wer wüsste das besser als die Akteure der Volksstimme-Aktion „Altmark Hochzeit“. In jedem Jahr beteiligen sich Dutzende Paare daran, schicken ihr schönstes Hochzeitsbild an die Volksstimme und sind damit im „Rennen“ um die Gunst der Leser. 2018 punkteten Mandy und Ron Harder mit diesem Foto am meisten und gewannen nach spannendem Finale einen 500-Euro-Reisegutschein.

Der winkt auch dem Siegerpaar von „Altmark Hochzeit 2019“, für die jetzt der Startschuss fällt. Mitmachen können alle Paare aus der Altmark, die sich in diesem Jahr das Ja-Wort geben beziehungsweise bereits gegeben haben. Wer dabei sein möchte, schicke sein schönstes Hochzeitsbild mit einer Größe von mindestens 2 MB und einigen Informationen rund um den schönsten Tag (Geschichte des Kennen- und Liebenlernes, Alter, Berufe, Ort und Tag der Hochzeit, Autor des Hochzeitsfotos usw.) per E-Mail an redaktion.stendal@volksstimme.de. Na dann: Los geht‘s!