Handel/Landwirtschaft Altmark-Spargel: Warum Landwirt in Kreis Stendal um Geduld bittet und wo das Edelgemüse auf dem Markt ist

Die Spargelbauern im Kreis Stendal stehen in den Startlöchern, einer will es wissen: Wie die Schönberger Gemüsehof GmbH bei Seehausen in Norden von Sachsen-Anhalt für Nachschub beim Edelgemüse sorgt.