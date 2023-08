Die Altmark Oase in Stendal ist aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Neben der standardmäßigen Instandhaltung wird es ein „kleines Highlight“ geben, wie Geschäftsführer Marcus Schreiber gegenüber der Volksstimme verrät.

Altoa in Stendal - Worauf sich Gäste nach der Wartung freuen können

Das Wellenbecken im Altoa in Stendal ist leer. Marcus Schreiber fegt die Fliesen und befreit sie vom Dreck.

Stendal - Mit Atemschutzmaske und Schutzanzug steht Fabian Blohm in einer engen dunklen Kammer. Eine Kollegin leuchtet von außen mit einer kleinen Leuchte durch die bullaugenförmige Öffnung. Eine Szene, die ein wenig nach Endzeit schreit, aber eigentlich nur eines bedeutet: Es ist Wartungszeit in der Altmark Oase (Altoa) in Stendal.

Fabian Blohm ist Auszubildender und übernimmt das Säubern der Auffangbecken, durch die das Wasser der Schwimmbecken des Spaßbades fließt. „Da kommt im Laufe der Zeit einiges zusammen“, sagt Geschäftsführer Marcus Schreiber. Neben Schmutz werden verlorene Gegenstände wie Schwimmbrillen und Schmuck aus dem Becken gezogen. „Wir hatten auch schon mal Zähne“, sagt der Geschäftsführer.

Einmal im Jahr schließt das Altoa für mehrere Woche, um die Wartungsarbeiten durchzuführen. Meistens mit dem Ende der Sommerferien. „Das passt für uns immer ganz gut, da die Schule wieder anfängt.“ Es werden unter anderem die Becken gesäubert, die Technik überprüft und kleinere Instandhaltungsmaßnahmen abgearbeitet.

Derweil kümmert sich der Auszubildende Fabian Blohm in Schutzkleidung um die Reinigung eines sogenannten Schwallwasserbehälters. Foto: Leon Zeitz

Noch bis Anfang September 2023 wird das Altoa geschlossen bleiben. „Am 4. September geht es wieder weiter“, sagt Schreiber. Die drei Wochen Schließzeit seien notwendig. Allein, um das Wasser aus dem großen Becken abzulassen, braucht es mehrere Tage. „Das müssen wir ganz langsam machen, da ansonsten die Fliesen beschädigt werden könnten.“ Über den Keller wird das Wasser in die Kanalisation geleitet. Frischwasser kommt von den Stadtwerken. „Das ist so wie im eigenen Zuhause. Nur in anderen Dimensionen“, sagt Marcus Schreiber und lacht.

Während der Schließzeit legen die Mitarbeiter die Füße nicht hoch. „Alle packen mit an.“ Arbeiten an der Technik und den Maschinen werden von Unternehmen aus der Umgebung übernommen. „Da haben wir wirklich Glück, dass wir da Leute aus der Nähe haben, die schnell da sein können.“ Für die kommenden Tage steht unter anderem noch die Kontrolle der Heiz- und Lüftungssysteme an. Insgesamt kostet die Wartung des Altoa rund 30000 Euro. Diese Jahr kommt jedoch noch etwas mehr oben drauf.

Neue Sauna im Altoa in Stendal

„Wir planen die Neugestaltung unserer Kristallsauna. Da sah es nicht mehr so schön aus“, sagt Marcus Schreiber. Die Sauna-Arbeiten kosten noch einmal 20000 Euro. „Das wird unser kleines Highlight.“ Nicht von den Wartungsarbeiten betroffen ist der Außenbereich. „Der ist dann meist im Frühjahr dran.“ Ob der Außenbereich nach den Wartungsarbeiten im September ebenfalls wieder für Besucher geöffnet wird, ist noch unklar. „Das kommt immer auf das Wetter an und müssen wir spontan entscheiden.“