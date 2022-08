Archäologen entdecken in Stendal unzählige Skelette bei Bauarbeiten

Baustopp auf dem Jacobikirchhof in Stendal. Grund: eine schier unerschöpfliche Quelle für die historische Forschung. Archäologen graben Skelette aus, sind hier die ersten Stendaler Siedler beerdigt?

Bei Bauarbeiten vor der Jacobikirche in Stendal entdeckten die Archäologen die Skelette eines Kindes und eines Erwachsenen. Baustopp für die umfangreiche Sanierung.

Stendal - Einer der ältesten Flecken in der Hansestadt Stendal wird grundhaft saniert. Dann entdecken Archäologen eine Menge Skelette am Jacobikirchhof. Obwohl Baufortschritte zu erkennen sind, zum Beispiel der neue Regenwasserkanal, steht nun die Realisierung die mit knapp einer Millionen Euro veranschlagten Investition in den Sternen.