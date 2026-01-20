Nach regen Kreistags-Debatten haben Städte und Vereine kleine Jobs geschaffen. Die Ausländebehörde erklärt, wie oft diese verweigert worden sind und wo es funktioniert hat.

Stendal - Asylbewerber sollen mehr arbeiten – das hatte ein AfD-Antrag im Stendaler Kreistag im Herbst 2024 gefordert. Das Gremium hatte den Landrat daraufhin beauftragt, Arbeitsgelegenheiten – vergleichbar den 1-Euro-Jobs – für Asylbewerber zu schaffen. Nun präsentierte Jochen Heindorff, Leiter der Ausländerbehörde, im Sozialausschuss die Zahlen, wie das in den Städten und Vereinen 2025 geklappt hat.