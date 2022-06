Auf Briester Gut werden Pfingsten Adelsgeschichten erzählt

Ein Kapitel der altmärkischen Adelsgeschichte wird Pfingsten auf dem Bismarckschen Gut in Briest erzählt. An beiden Feiertagen sind Gäste willkommen.

Briest - Die Jugendfreundschaft zwischen Hans Hermann von Katte (1704 bis 1730) und Friedrich II. (1712 bis 1786) kostete Ersterem den Kopf. Diese tragische Geschichte lieferte Stoff für zahlreiche Romane, Dramen, Bühnenwerke und Filme. In seinen berühmten „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ widmete Theodor Fontane dem Katte-Schicksal Aufmerksamkeit. Was der Schriftsteller nicht wusste: Hans Herrmann von Katte war Schüler der Franckeschen Stiftungen, was ihn am Ende prägte. Während seiner Kinderjahre durfte der Halbwaise in Briest bei seiner Tante Anna Elisabeth von Bismarck Teil ihrer Familie sein.