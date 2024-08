Niemand ist im Stadtbild Stendals so präsent wie Johann Joachim Winckelmann. Auf dem Rundgang durch Stendal gibt es an sechs Stationen viel über den bekanntesten Sohn der Hansestadt zu lernen.

Stendal - Sein Name ist überall in der Hansestadt Stendal zu finden – Johann Joachim Winckelmann (1717–1768). Der Kunstwissenschaftler, der auch als Begründer der klassischen Archäologie gilt, ist Namensgeber für viele Orte und Institutionen in Stendal. So tragen unter anderem eine Straße, ein Platz, eine Bücherei, ein Gymnasium und sogar ein ICE seinen Namen.