Der Ort Dolle (Landkreis Börde) an der B189 wird am 25. März für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Dolle - Verkehrsschilder weisen am Straßenrand schon seit einiger Zeit darauf hin: Der Ort Dolle im Landkreis Börde wird für den Straßenverkehr gesperrt. Berufspendler aus Stendal, die beispielsweise das Teilstück der B189 in Richtung Magdeburg regelmäßig befahren müssen, können jedoch aufatmen. Die Sperrung wird laut Peter Mennicke, Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, nur am 25. März bestehen. „Die Arbeiten laufen von 6.30 bis 18 Uhr. Wegen der hohen Verkehrsbelastung auf der Strecke werden die Sanierungsarbeiten bewusst am Wochenende ausgeführt“, teilt er auf Nachfrage mit.

Grund für die Bauarbeiten sind Straßenschäden. „In der Mitte der Straße gibt es an drei Stellen sogenannte Fahrbahnverdrückungen sowie Spurrinnen.“ Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen diese beseitigt werden.

Autofahrer aus Richtung Stendal können noch bis Dolle auf Höhe des alten Wirtshauses hineinfahren. Die Umleitung erfolgt dann über Burgstall und Angern und schließlich den Kreisverkehr Colbitz. Aus Richtung Magdeburg erfolgt die Umleitung dann auf gleiche Weise nur umgekehrt.

Fußwege im Ort werden von den Bauarbeiten auf der Straße nicht betroffen sein und können weiterhin normal benutzt werden.