Die Deutsche Bahn baut im Rahmen des Projekts „Ostkorridor“ ihre mitten durch Tangerhütte führende Strecke aus. Damit verbunden sind viele Fragen - etwa die zum Schallschutz und den Schrankenschließzeiten. In der kommenden Woche soll es in Tangerhütte Antworten geben.

Bahn baut Strecke aus: Bürger in Tangerhütte sollen Antworten bekommen

Der Bahnhof in Tangerhütte vom Bahnübergang aus. Am Ende des Bahnhofes soll es künftig ein drittes Gleis für wartende Züge geben.

Tangerhütte. - Die Deutsche Bahn lädt in der kommenden Woche im Tangerhütter Kulturhaus zu einer zweiten Bürgerinformationsveranstaltung des Projekts Ostkorridor Nord, Abschnitt Stendal–Magdeburg, in Tangerhütte ein. Das teilt das Rathaus in Tangerhütte mit.