Gleise der Bahnstrecke Berlin-Hamburg sind Gleise verschwunden. Bei der Generalsanierung nahe Wittenberge wird der Betonuntergrund entfernt. Wann die Züge wieder rollen.

Ein Bagger hebt die die zwölf Tonnen schwere Betonplatte an, um sie für den Abtransport vorzubereiten.

Wittenberge - Gerade eben hat die Lokpfeife einen markerschütternden Warnton erzeugt und die Schienen surrten für einen Moment. Dabei ist die Bahnstrecke Berlin–Hamburg seit mehr als anderthalb Monaten komplett stillgelegt. Hier, mitten im Prignitzer Wald bei Schilde, nicht weit von Wittenberge entfernt, sieht man, warum.