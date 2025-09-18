weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Generalsanierung Berlin-Hamburg: Bahn betreibt einen Riesenaufwand auf 2,5 Kilometern Strecke

Generalsanierung Berlin-Hamburg Bahn betreibt einen Riesenaufwand auf 2,5 Kilometern Strecke

Gleise der Bahnstrecke Berlin-Hamburg sind Gleise verschwunden. Bei der Generalsanierung nahe Wittenberge wird der Betonuntergrund entfernt. Wann die Züge wieder rollen.

Von Andreas König Aktualisiert: 18.09.2025, 17:14
Ein Bagger hebt die die zwölf Tonnen schwere Betonplatte an, um sie für den Abtransport vorzubereiten.
Ein Bagger hebt die die zwölf Tonnen schwere Betonplatte an, um sie für den Abtransport vorzubereiten. Foto: Andreas König

Wittenberge - Gerade eben hat die Lokpfeife einen markerschütternden Warnton erzeugt und die Schienen surrten für einen Moment. Dabei ist die Bahnstrecke Berlin–Hamburg seit mehr als anderthalb Monaten komplett stillgelegt. Hier, mitten im Prignitzer Wald bei Schilde, nicht weit von Wittenberge entfernt, sieht man, warum.