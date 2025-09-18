Generalsanierung Berlin-Hamburg Bahn betreibt einen Riesenaufwand auf 2,5 Kilometern Strecke
Gleise der Bahnstrecke Berlin-Hamburg sind Gleise verschwunden. Bei der Generalsanierung nahe Wittenberge wird der Betonuntergrund entfernt. Wann die Züge wieder rollen.
Aktualisiert: 18.09.2025, 17:14
Wittenberge - Gerade eben hat die Lokpfeife einen markerschütternden Warnton erzeugt und die Schienen surrten für einen Moment. Dabei ist die Bahnstrecke Berlin–Hamburg seit mehr als anderthalb Monaten komplett stillgelegt. Hier, mitten im Prignitzer Wald bei Schilde, nicht weit von Wittenberge entfernt, sieht man, warum.