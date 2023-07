Die Film zur Kultfigur „Barbie“ ist in den deutschen Kinos angelaufen. Zur Vorpremiere in Stendal haben sich die Kinogänger in Schale geworfen.

„Barbie“ startet in den Kinos - So feiert Stendal die Premiere

Zur Vorpremiere von „Barbie" am Mittwoch, 19. Juli, haben sich die Besucher des Uppstall-Kinos in Stendal in Schale geworfen.

Stendal (vs) - „Barbie" auch in Stendal. Jetzt mit einem Film, der sich eher an Jugendliche und Erwachsene richtet, statt an Kinder. Am Vorabend des Bundesstarts organisierte das Uppstall-Kino einen Mädelsabend. Kinochef Günther Tyllack und seine Mitarbeiterinnen hatten sich wieder allerhand einfallen lassen.

Lesen Sie auch: Ein „Barbie“-Film mit feministischem Blick

Passend zum Film gab es beispielsweise pinkfarbiges Popcorn und einen Barbie-Cocktail. Und nicht nur das: Die Crew hatte sich auch entsprechend gekleidet. Der Kinochef als „Beinahe Ken“, die Mitarbeiterinnen natürlich barbielike. Doch auch Besucherinnen und einer der wenigen Besucher des Mädelsabends kamen in Barbie-Aufmachung – zumindest der Farbe nach.

Und wie hat der Film gefallen? Kinochef Günther Tyllack: „Am Ende des Films gab es spontanen Beifall, das ist schon eher ungewöhnlich.“ Die Reaktionen der Frauen waren durchweg positiv. Hervorgehoben wurden beispielsweise witzige Dialoge, tolle Ausstattung und gute Darsteller. „Der Film hat Humor, aber auch Tiefgang“, wie ein Stammgast erklärte.