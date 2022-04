Bauen in Stendal: Über Probleme im Corona-Jahr 2021, die Konkurrenz mit China und was sich 2022 ändern muss

Stendal - Vor drei Jahren übernahm Thomas Kuhlmann als Geschäftsführer die Stendaler H + Z Baugesellschaft mbH von seinem Vater Gunther. Auch wenn die Baubranche boomt, blieb sie in Coronazeiten nicht von bösen Überraschungen verschont. Im Gespräch mit der Volksstimme erzählt der 43-jährige Bauunternehmer, warum 2021 ein schwieriges Jahr war, was sich 2022 ändern sollte und was er sich von der Stadt wünscht.