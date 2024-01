Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Die Elbbrücke bei Tangermünde ist am Montagmorgen ein Nadelöhr für all jene, die sie überqueren wollen. Von 5 bis circa 11.30 Uhr haben sich beidseits der Brücke Traktoren und Lkw so positioniert, dass ein Durchkommen beinahe unmöglich wird. Auf Tangermünder Seite sind es etwa 40 Demonstranten, die sich mit ihrer Aktion an den bundesweiten Bauernprotesten beteiligen.