Das traditionelle Roßdorfer Brühtrogpaddeln lockt trotz Hitze rund 110 Teilnehmer an den Start. Außerdem bereichert Besuch aus dem hessischen Roßdorf das Fest mit seiner Freundschaft, die schon seit 1989 anhält.

Roßdorf. - Trotz hochsommerlicher Temperaturen von über 30 Grad und zahlreicher anderer Veranstaltungen im Jerichower Land, wie den Jugendweihen, ließ sich Roßdorf auch in diesem Jahr nicht das traditionelle Brühtrogpaddeln nehmen.

Lesen Sie hier:Wenn Sommerfreude tödlich endet.

Zwar blieben die Besucherzahlen etwas hinter denen vergangener Jahre zurück, der Stimmung vor Ort tat das jedoch keineswegs einen Abbruch.

Spaßige Wettkämpfe und gute Stimmung am Ufer

Rund 110 Paddlerinnen und Paddler wagten sich in die wackeligen Brühtröge und lieferten sich auf dem Wasser spannende und teils humorvolle Rennen mit überraschend wenigen Kenterungen. Zahlreiche Schaulustige feuerten die Teilnehmer vom Ufer aus an, während auf der traditionellen Meile für kühle Getränke, Musik und Unterhaltung, unter anderem vom Shantychor aus Gerwisch, gesorgt war.

Viele gespannte Besucher suchten sich ein Schattenplätzchen. Foto: Robert Sonntag

Das sind die Sieger in ihren Altersklassen

Erbs Annika (10), Genthin, 1:14:55

Müller Ella (16), Roßdorf, 1:01.27

Goretzka Andrea (60), Roßdorf, 00:55:08

Gelsok Tim (13), Roßdorf, 00:55:52

Scheck Anton (16), Roßdorf, 0:55:70

Lau Bruno (18), Roßdorf, 0:51:03 Gesamtsieg

Der Shantychor aus Gerwisch sorgte für frische Seeluft am Kanal. Foto: Verein

Gäste aus Roßdorf (Hessen) sorgen für besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight war der Besuch aus dem hessischen Roßdorf, erzählt Janette Kliemann, Vorsitzende des Brühtrogpaddel-Vereins in Roßdorf. Elf Gäste aus dem gleichnamigen Partnerort reisten eigens zum Event an – eine Verbindung, die bereits seit 1989 besteht, als die Hessen erstmals am Brühtrogpaddeln teilnahmen.

Knapp 30 Stände sorgten in Roßdorf für Verpflegung und Spaß. Foto: Verein

Die Wiedersehensfreude war groß, und alte Freundschaften wurden ebenso gepflegt wie neue geschlossen.

Lesen Sie auch:Erfolgreicher Tag der Vereine in Genthin: Das hat den Besuchern besonders gefallen.

Auch wenn die Sonne erbarmungslos brannte, bewies Roßdorf einmal mehr: Die Tradition lebt – nass, fröhlich und mit viel Gemeinschaftsgeist.