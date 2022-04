Grundstücksstreit Bauherr in Stendal erstattet Strafanzeige gegen Oberbürgermeister und Rechtsamtsleiter

In Stendal hat der Streit um das bereits verkaufte Baugebiet Sonnenblick an Schärfe gewonnen. Auslöser ist ein Stadtratsbeschluss, der die Rücknahme einer Berufung am Oberlandesgericht in Naumburg und eine rigorose Rückabwicklung des Kaufvertrags zum Ziel hat. Der Investor fühlt sich zur Zahlung mehrerer Tausend Euro genötigt und hat Strafanzeige erstattet.