Birgit und Sophia Möller sind ein eingespieltes Mutter-Tochter-Gespann. In Stendal haben sie ihren Laden „Beauty Place“ eröffnet. Dort gibt es neben Kosmetik auch etwas für Leckermäuler und Vierbeiner.

Beauty-Salon in Stendal eröffnet: Wie Mutter und Tochter nicht mit dem Feuer, sondern Eis spielen

Stendal - Birgit Möller, eine gestandene Businesslady von 58 Jahren, wagt gern Neues und hat davor keinerlei Muffensausen. Seit 14 Jahren ist die Altmark ihr Zuhause. Vorher hat sie in Berlin gelebt und wollte weg aus der Großstadt. Eine Freundin wohnte in Stendal, und bei einem Besuch traf sie die Entscheidung, mit der Familie hier in der Region Wurzeln zu schlagen.