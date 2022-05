Berufsorientierung Berufslotsin und Jugendclub in Tangerhütte organsieren Kennenlerntag und Bundeswehr-Runde

Mit einem Gesprächsangebot im Kulturhaus in Tangerhütte versuchte Berufslotsin Anka Klawitter in Tangerhütte, mit jungen Leuten über ihre Berufsorientierung ins Gespräch zu kommen. In der kommenden Woche ist dann die Bundeswehr für Fragen zur Karriere dort zu Gast.