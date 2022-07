Kultur Besucher vom ersten Orgelspaziergang in Stendal feiern eine gelungene Premiere

Der erste Orgelspaziergang in Stendal war gut besucht. So gut, dass aus Platzmangel in einer Kirche einige Orgelwerke zweimal gespielt werden mussten. Die Veranstalter versprechen eine Wiederholung der Veranstaltung.