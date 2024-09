Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Deetz verlieren zwei Mütter und ihre vier Kinder ihr Zuhause. Welche Hilfe sie erhalten und wie es weitergehen soll.

Alles verloren: Brand vernichtet Hab und Gut in Deetz

Leichter Rauch steigt noch aus dem abgebrannten Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Deetz. Aufgenommen am frühen Dienstagabend.

Deetz - Im Bismarker Ortsteil Deetz ist am Dienstagmorgen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Zwei Frauen und ihre vier Kinder haben ihr Zuhause verloren. Noch am selben Tag des schrecklichen Ereignisses werden die Opfer von einer Welle der Hilfsbereitschaft überrascht.