Jonas Soujon zog nach dem Abitur von der Altmark hinaus in die Welt, lernte sein Handwerk und kehrt mit viel Wissen zurück in die Heimat. Morgen, am 1. Mai, hat er seinen ersten großen Einsatz.

Jonas Soujon zapft das Maibock-Bier in „Schulzens“ Brauerei in Tangermünde.

Tangermünde. - In Tangermünde wird seit 2017 wieder Bier gebraut. Nach 100 Jahren Brau-Pause lebt damit in der Kaiserstadt ein uraltes Handwerk weiter. Aber nicht nur das. Die Braukunst soll Grundlage für ein Traditionsfest werden. Die Eröffnung dieses Festes am morgigen 1. Mai bei „Schulzens“ liegt in ganz jungen Händen.