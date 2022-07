Behindertensportfest Breitensportfest für Rollstuhlfahrer und ihre Freunde in Tangerhütte soll 2022 nicht wieder ausfallen

Coronabedingt fand in den vergangenen zwei Jahren kein Rollstuhlfahrersportfest in Tangerhütte statt. Für das nächste Jahr laufen die Planungen aber schon wieder. Allerdings soll das Fest zum ersten Mal in zwei Etappen durchgeführt werden, weil die Bettenkapazitäten vor Ort fehlen.