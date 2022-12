Bronzener Roland vor Altmärkischem Museum eingeweiht

Stendal - Die Errichtung des Stendaler Rolands im Jahr 1525 ist das Thema der neuen Bronze „Roland 1525“ des Bildhauers Wolfgang Friedrich (Foto), die am Donnerstag an ihrem Platz vorm Altmärkischen Museum eingeweiht wurde. Da sich dieser stadthistorische Moment bald zum 500. Mal jährt, ließ sich Oberbürgermeister Bastian Sieler in seiner Rede schon zu Plänen für ein großes Fest in drei Jahren hinreißen: „Als Stendaler sind wir ja dafür bekannt, Jubiläen gebührend zu feiern.“

Die von einer sechsköpfigen Aktionsgruppe um den Stendaler Michael Henschel initiierte Bronze wurde von der Elmenhorster Bildgießerei Wittkamp gegossen. Das Podest wurde von dem Stendaler Metallverarbeitungsunternehmen JS Lasertechnik angefertigt.