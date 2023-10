Das Berufsschulzentrum in Stendal pflegt eine Partnerschaft mit dem Lycée Albert Bayet in Tours in Frankreich. Der im Jahr 2007 abgeschlossene Vertrag wurde nun erneuert.

Stendal - Seit dem Jahr 2007 pflegt das Berufsschulzentrum (BSZ) Stendal eine Schulpartnerschaft mit dem „Lycée Albert Bayet“ in Tours in Frankreich. Um die Schulpartnerschaft nun auch offiziell fit für die Zukunft zu machen, wurde der bestehende Vertrag am 10. Oktober erneuert.

Lesen Sie auch: Endlich eine neue stellvertretende Schulleiterin für das BSZ in Stendal

Der kommissarische Schulleiter des BSZ, Jens Schößler, und Asma Rhorab, Vertreterin der französischen Schule, unterzeichneten am Dienstag symbolisch den Vertrag. Laut Pressemitteilung des BSZ äußerten beide den Wunsch, „die in den vergangenen Jahren aufgebauten Verbindungen und gemeinsamen Projekte nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern weiter auszubauen“.

Lesen Sie auch: Schüler bauen in Stendal ein Dorf auf Fachwerkhäusern

Derzeit absolvieren 14 französische Auszubildende in regionalen Unternehmen ein vierwöchiges Praktikum. Um ihre Lehrlinge zu besuchen, waren zudem fünf französische Lehrkräfte für eine Woche in Stendal zu Gast. Anfang 2024 treten Schülerinnen und Schüler des BSZ Praktika in Tours an. Neben Tour hat das BSZ noch Partnerschaften mit Pulawy (Polen), der Gemeinde Zug (Schweiz) und dem Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen.