Sibylle Klug ist in Stendal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden.

Stendal/Volgfelde/vs. - Für herausragende Leistungen im Ehrenamt ist Sibylle Klug, seit zehn Jahren Vorsitzende des Landfrauenverbandes Sachsen-Anhalt, mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Überreicht wurde es ihr am Dienstag, 27. August, im Musikforum Katharinenkirche vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der beendete mit dieser Veranstaltung seinen Aufenthalt in der Hansestadt. In der „Ortszeit Deutschland“ hatte das Staatsoberhaupt seinen Amtssitz für drei Tage nach Stendal verlegt.