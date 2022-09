Bürgersprechstunde Bürgerdialog: Ratten und Müll nerven Menschen in Stendal-Stadtsee

Zwischendurch mal dem Stadtchef sagen, was einem in Stendal nicht gefällt: Diese Möglichkeit hatten die Stendaler am Mittwoch in der Breiten Straße. Davon machten viele Bürger Gebrauch.