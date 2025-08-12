Großes Volksfest Tangermünde feiert: drei Tage Show, Musik und Party
Tangermünde lädt zum 36. Burgfest ein – mit Musik, Mittelaltermarkt, Drachenbootrennen und Höhenfeuerwerk an der Elbe. Besucher erwartet ein vielfältiges Volksfestprogramm.
Aktualisiert: 13.08.2025, 11:00
Tangermünde. - Drei tolle Tage erwarten die Tangermünder und Gäste der Stadt in gut vier Wochen. Vom 12. bis 14. September erlebt die Stadt an der Elbe zum 36. Mal ihr Burgfest – ein Volksfest, das seinesgleichen in der Region sucht.