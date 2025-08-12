Tangermünde lädt zum 36. Burgfest ein – mit Musik, Mittelaltermarkt, Drachenbootrennen und Höhenfeuerwerk an der Elbe. Besucher erwartet ein vielfältiges Volksfestprogramm.

Kaiser Karl IV. und dessen Gefolge werden am 13. September durch Tangermünde ziehen und auf dem Burgfest der Stadt zur Rede des Kaisers eine Pause einlegen.

Tangermünde. - Drei tolle Tage erwarten die Tangermünder und Gäste der Stadt in gut vier Wochen. Vom 12. bis 14. September erlebt die Stadt an der Elbe zum 36. Mal ihr Burgfest – ein Volksfest, das seinesgleichen in der Region sucht.