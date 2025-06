ÖPNV in der Altmark lahmgelegt Busfahrer in Stendal streiken: „Gleiche Arbeit, gleiches Geld“

Busfahrer in Stendal folgen am Freitag, 6. Juni, dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi. Warum sie die Forderungen an die Arbeitgeber für gerechtfertigt halten.