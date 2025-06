Die Eisdiele des italienischen Restaurants „Marco Polo“ in der Fußgängerzone in Stendal hat eröffnet. Welche neue Kreation bei den Kunden besonders beliebt ist.

Cheesecake, Snickers und Salted Caramel: Was eine neu eröffnete Eisdiele in Stendal zu bieten hat

Vor wenigen Tagen öffnete in der Fußgängerzone in Stendal die zum Restaurant „Marco Polo“ gehörende Eisdiele. Gastronom Lilo Asmir Osmani bietet seinen Gästen jeden Tag 16 verschiedene Geschmackssorten an.

Stendal - Die wohl begehrteste Sommernascherei ist Eis. Liebhaber der kühlen Leckerei haben nun einen weiteren Anlaufpunkt in Stendal. Das italienische Restaurant „Marco Polo“ in der Fußgängerzone öffnete vor wenigen Tagen die angegliederte Eisdiele. Was der Gastronom in seinem Eislabor kreiert.