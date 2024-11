Gastronomie „Marco Polo“ erreicht Stendal: Neues italienisches Restaurant in Fußgängerzone

Gastronom Lilo Asmir Osmani eröffnet ein neues italienisches Restaurant in Stendals Fußgängerzone. Der Mann aus Nordmazedonien ist in die Räume des ehemaligen „Atriums“ gezogen. Was im „Marco Polo“ geboten wird.