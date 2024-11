Uniklinik Magdeburg kooperiert mit dem Johanniter-Krankenhaus in Stendal. So konnte ein Kinderchirurg einem fünfjährigen Kind aus Havelberg das Leben retten.

Große Freude in der Kinderklinik des Johanniter-Krankenhauses in Stendal: Dr. Salmai Turial (links), Dr. Larissa Neumann und Dr. Volker Degenhardt (rechts) mit Martin und seiner Mutter Elena Malinowska.

Stendal/vs. - Das Johanniter-Krankenhaus Stendal hat eine spezielle kinderchirurgische Sprechstunde eingerichtet. Möglich macht dies eine Kooperation mit der Abteilung Kinderchirurgie, Kindertraumatologie und Kinderurologie des Universitätsklinikums Magdeburg, teilte Krankenhaussprecherin Claudia Klupsch mit.

„Ziel ist es, Kinder mit chirurgischen Krankheitsbildern hier bei uns in Stendal zu untersuchen und fachgerecht zu versorgen“, erklärt Dr. Volker Degenhardt, Chefarzt der Kinderklinik des Johanniter-Krankenhauses. Einmal wöchentlich organisiert die Stendaler Kinderklinik die neue Sprechstunde. „Besonders freuen wir uns, dass Dr. Salmai Turial, Chefarzt der Kinderchirurgie in Magdeburg, persönlich kommt und die Sprechstunde abhält. Seine Expertise kommt nun den kleinen Patienten der Region zugute“, sagte Volker Degenhardt.

„Gern fahre ich regelmäßig in die Altmark“, freut sich auch Salmai Turial. Der gebürtige Afghane hat seit 30 Jahren seine berufliche Heimat in Deutschland, ist seit 2020 Chefarzt in Magdeburg. „Insbesondere seine Arbeiten in der minimal- und mikroinvasiven Kinderchirurgie befinden sich auf internationalem Höchstniveau“, teilte Claudia Klupsch mit.

Kinderchirurg aus Magdeburg operiert Kind aus Havelberg

Martin ist einer seiner kleinen Patienten. Der fünfjährige Junge aus Havelberg wurde von Dr. Turial nach einer schweren Eiterung im Bauch bei einer Blinddarmentzündung minimalinvasiv operiert. „Mein Sohn war in einem sehr ernsten Zustand“, erzählt Mutter Elena Malinowska. „Herr Dr. Turial rettete ihm das Leben.“ Ihm sowie der Stendaler Kinderklinik und besonders auch Oberärztin Dr. Larissa Neumann sei sie unendlich dankbar.

Termine zur Sprechstunde können unter der Telefonnummer 03931/667351 (werktags von 7 bis 15.30 Uhr) vereinbart werden.