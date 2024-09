MTV-unplugged-Tour: Christina Stürmer gibt letztes Konzert in Stendal

Christina Stürmer gab beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal ein umjubeltes Konzert auf der Bühne von Radio Brocken.

Stendal - Kurz vor ihrem umjubelten Auftritt beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal auf der Radio-Brocken-Bühne nimmt sich Christina Stürmer Zeit für ein Gespräch mit der Volksstimme.

Volksstimme: Ist das Ihr erster Besuch in Stendal? Wie gefällt Ihnen die Stadt?

Christina Stürmer: In Stendal war ich zuvor noch nie. Sehr viel von der Stadt habe ich nicht gesehen, aber die Atmosphäre hier ist sehr entspannt und freundlich.

Christina Stürmer bei ihrem ersten Auftritt in Stendal. Die Sängerin aus Österreich fühlt sich wohl in der Hansestadt. Foto: Andreas König

In letzter Zeit waren Sie öfter in Schlagersendungen zu sehen. Wollen Sie stärker in diese musikalische Richtung gehen?

Nein, sicher nicht. Aber es gibt im deutschen Fernsehen kaum noch Sendungen, in denen deutschsprachige Musik gespielt wird. Insofern bin ich Radio Brocken dankbar, dass der Sender dem Deutsch-Pop eine Heimat gibt.

Christina Stürmer beim Konzert zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal. Foto: Andreas König

Übernachten Sie nach dem Konzert in Stendal?

Nein, wir fahren noch in der Nacht weiter nach Wien. Das Konzert in Stendal ist das letzte auf dieser Tour.

Wie fanden Sie die Gastfreundschaft hier in Stendal?

Ganz toll. Die Menschen hier in Stendal kümmern sich rührend um mich. Sie sind so lieb.