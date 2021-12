Landkreis Stendal (ds) - Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster - das mobile Impfteam im Landkreis Stendal ist aktuell fast täglich in den Städten und Gemeinden der Region unterwegs. Hier sind alle Termine sowie wichtige Hinweise auf einen Blick zusammengefasst.

Impftermine ab Montag, 13. Dezember

15. Dezember, 10 - 13 Uhr, Schönhausen , Praxis von Dr. Carola Lüke (private Initiative, mehr Infos weiter unten)

, Praxis von Dr. Carola Lüke (private Initiative, mehr Infos weiter unten) 16. Dezember, 10 - 17.30 Uhr, Stendal , Altmark-Café im E-Center (Industriestraße 16)

, Altmark-Café im E-Center (Industriestraße 16) 16. Dezember, 10 -13 Uhr, Schönhausen , Praxis von Dr. Carola Lüke (private Initiative, mehr Infos weiter unten)

, Praxis von Dr. Carola Lüke (private Initiative, mehr Infos weiter unten) 18. Dezember, 8 - 15 Uhr, Stendal, Katharinenkirche (Schadewachten 48)

"Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Biontech erhalten alle, für die keine anderen Impfstoffe zugelassen sind. Dazu zählen Männer U30, Schwangere ab dem 6. Monat und Menschen, bei denen medizinische Notwendigkeit festgestellt wird. Die Entscheidung trifft die impfende Ärzteschaft", erklärt der Kreis.

Impfzentrum öffnet am 3. Januar

"Ab dem 3. Januar 2022 wird es darüber hinaus ein Impfzentrum im Berufsbildungswerk in der Werner-Seelenbinder-Straße 2, 39576 Stendal geben", teilt der Landkreis am Freitag (10. Dezember) mit. Um sich dort impfen zu lassen, sei zukünftig eine Terminbuchung- telefonisch oder per Internet - notwendig. Genauere Informationen zum Thema „Impfen und Terminbuchung“ sollen in der kommenden Woche bekanntgegeben werden.

Weiter erklärt die Pressestelle des Kreises: "Aufgrund der großen Nachfrage in Pflege- und sozialen Einrichtungen wird das mobile Impfteam des Landkreises Stendal in den kommenden Wochen schwerpunktmäßig dort im Einsatz sein. Vorgesehen sind bis 17. Dezember 2021 Impfungen in zwölf Einrichtungen, darunter Stendal (Großraum), Schönhausen, Wahrburg, Priemern, Tangerhütte, Tangermünde."

Keine Terminvereinbarung notwendig

Wie der Landkreis auf seiner Homepage informiert, ist bei den mobilen Impfangeboten keine Terminvereinbarung notwendig. "Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen nach den entsprechenden Vorgaben. Eingesetzt werden die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson", heißt es. Weiter sollten Impfwillige ihren Personalausweis mitbringen. "Gleiches gilt für den Impfausweis. Wer ihn vorlegt, erhält direkt im Anschluss einen Eintrag. Alternativ wird eine Ersatzbescheinigung ausgestellt." Auch die Krankenversicherungskarte sei hilfreich, diese beschleunige den Anmeldeprozess. Weitere Hinweise zu den Impfaktionen des mobilen Impfteams gibt es auf der Internetseite des Landkreises Stendal.

Checkliste zur Corona-Schutzimpfung

Was muss ich im Vorfeld der Impfung beachten? Welche Dokumente muss ich bereithalten. Dazu hat der Landkreis folgende Checkliste bereitgestellt.

Wen/Was muss ich zur Impfaktion mitbringen?

Personalausweis

Krankenversicherungskarte (Nicht zwingend. Beschleunigt den Anmeldeprozess.)

Impfausweis (Nicht zwingend). Wer ihn vorlegt, erhält direkt im Anschluss einen Eintrag. Alternativ wird eine Ersatzbescheinigung ausgestellt.

Ausgefüllter Anamnese- & Einwilligungsbogen (Nicht zwingend. Verringert Wartezeiten.)

Ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung (Nicht zwingend. Verringert Wartezeiten.)

Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen.

Wie bereite ich mich am besten auf die Corona-Schutzimpfung vor?