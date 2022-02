Corona: In Stendal neuer Impfstoff und mehr Termine

Stendal - vs/ru

Für eine Impfung mit dem neuen Covid 19-Impfstoff Nuvaxovid vom Hersteller Novavax ist die Voranmeldung gestartet worden. Das Gesundheitsministerium des Landes hat dazu festgelegt, wer diesen Impfstoff erhalten darf: bislang ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Die Impfwilligen können sich für einen Impftermin online unter www.landkreis-stendal.de/impfen.html registrieren lassen. Das geschieht wie folgt: Auf „Impftermin buchen“ klicken, Rubrik „Anmeldung Nuvaxovid“ auswählen, Felder ausfüllen und absenden.

Corona-Imfung Stendal: Registrierung für Novavax über Service-Hotline

Telefonisch ist die Registrierung für den Impfstoff Nuvaxovid über die Service-Hotline des Landes Sachsen-Anhalt möglich: 0391/24 36 99 71 von Montag bis Freitag (9 – 19 Uhr) sowie am Sonnabend und Sonntag (13 – 17 Uhr).

Die Voranmeldung ist verbindlich. Anschließend erhalten Impfwillige eine PIN-Nummer, die zur späteren Terminbuchung berechtigt. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald der Impfstoff verfügbar ist. Es wird ein Anmeldezertifikat (inklusive QR-Code) zugestellt, womit der Anmeldestatus gegenüber dem Arbeitgeber ausgewiesen werden kann. Es muss beim Impftermin eine Arbeitgeberbescheinigung als Nachweis vorgelegt werden.

Das Impfangebot mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid von Novavax richtet sich ausschließlich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Wohnsitz oder Arbeitsstelle in Sachsen-Anhalt liegt.

Corona-Impfung Stendal: 36.000 Dosen Novavax

Für Sachsen-Anhalt werden Ende Februar in einer ersten Lieferung rund 36.000 Impfdosen Nuvaxovid erwartet, die zunächst ausschließlich an die öffentlichen Impfstellen im Land verteilt werden. Das bedeutet: Im Landkreis Stendal wird in einem ersten Schritt nur in der zentralen Impfstelle Novavax verabreicht. Und zwar in der Impfstelle Stendal im Berufsbildungswerk (BBW) in der Werner-Seelenbinder-Straße 2. Geöffnet ist die zentrale Impfstelle des Landkreises: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16:30 Uhr sowie Mittwoch von 10 bis 18 Uhr.

Über die oben genannte Service-Hotline des Landes Sachsen-Anhalt können auch für die Impfungen allgemein Buchung, Stornierung und Verschiebung von Impfterminen vereinbart werden. Darüber hinaus und außerhalb der telefonischen Erreichbarkeit können die Online-Dienste genutzt werden, wie zum Beispiel: www.landkreis-stendal.de/impfen.html. Die Freischaltung von online buchbaren Impfterminen mit 14-tägigem Vorlauf erfolgen.

Als Impfstoffe werden Moderna, BioNTech, Johnson&Johnson für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen nach Empfehlung der STIKO verabreicht. Das gilt auch für die Sonder-Impfaktion in den Orten durch das mobile Impfteam des Landkreises Stendal.