Corona-Quarantäne: Jugendliche klagt am Landgericht Stendal auf Schmerzensgeld

Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Jerichower Land steht im Prozess am Landgericht Stendal in der Beweispflicht.

Stendal - Mit einem Corona-Fall beschäftigt sich am Freitag, 11. März, die erste Zivilkammer am Landgericht Stendal. Die Eltern der minderjährigen Nanina S. (Name geändert) haben im Namen ihrer Tochter den Landkreis Jerichower Land auf ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 2500 Euro verklagt. Das Mädchen wirft dem Gesundheitsamt Burg vor, sie ohne ausreichenden Anlass in Corona-Quarantäne geschickt zu haben.