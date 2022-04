Corona-Spaziergang: In Stendal stehen sich die Lager unversöhnlich gegenüber

Auch in Stendal gehen Gegner der Corona-Politik auf die Straße. Nun trafen sie auf Gegendemonstranten.

Etwa 20 Personen haben gegen einen Corona-Spaziergang in Stendal demonstriert.

Stendal - Etwas verloren wirken die Demonstranten der Stendaler Initiative „Herz statt Hetze“ am Montagabend, 27. Dezember, am Rande des Stendaler Marktplatzes. Nur um die 20 Personen sind ihrem Aufruf gefolgt, um für ein solidarisches Miteinander in der Pandemie und gegen die Gegner der Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.